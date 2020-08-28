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Создать сайт услуг (верстка, натяжка) на WP
Доброго времени суток.
Требуется создать сайт (макеты готовы) услуг. Тематика - массаж.
Ссылка на ТЗ: https://yadi.sk/d/2AMBHrd55m_tIw
Ссылка на макеты в jpg: https://yadi.sk/d/D_8fxSWygS4ZEw
Срок: 2-3 недели.
Бюджет: 350$
Оставляйте заявки. Спасибо.
Ps. Желательно на WP. Но если предложите какую-то другую CMS или framework (laravel или т.п.) тоже рассмотрю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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