Создать сайт услуг (верстка, натяжка) на WP

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен31 заявка1678 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется создать сайт (макеты готовы) услуг. Тематика - массаж.

Ссылка на ТЗ: https://yadi.sk/d/2AMBHrd55m_tIw

Ссылка на макеты в jpg: https://yadi.sk/d/D_8fxSWygS4ZEw

Срок: 2-3 недели.

Бюджет: 350$

Оставляйте заявки. Спасибо.

Ps. Желательно на WP. Но если предложите какую-то другую CMS или framework (laravel или т.п.) тоже рассмотрю.

LaravelWordPress
5 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$300
23 дня
Escrow
Александр отличный специалист, все сделал по ТЗ, верстка аккуратная, по срокам уложились. Буду обращаться еще.
С Дмитрием хорошо сработались. Предоставил ТЗ и предоплату по проекту. Были дополнительные доработки, посчитали отдельно. Чувствуется, взаимопонимание процессов и уважение к исполнителю. Рекомендую, как надежного заказчика. Буду рад, работать над новыми проектами с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

Эдуард
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
5 лет назад
Салих
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Антон
 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
132 отзыва
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Виктор
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-2)
5 лет назад
Вячеслав
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Асыл
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Ефрем
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данила
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Лиана
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
123 отзыва(-3)
5 лет назад
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Михаил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
36 отзывов
5 лет назад
Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
72 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработки на ocstore 2.3

    Всем доброго времени суток. Нужны ряд доработок на ocstore 2.3 1. При нулевой цене, вместо "0.00 грн." выводить информацию "Цену уточняйте!" 2. Во всех товарах в которых не идет единица измерения ...

    ocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Js задача

    $15

    Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет просто, приходится полностью закрывать браузер. Нужно ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Калькулятор для сайта(Тильда)

    Добрый день. Нужно сделать калькулятор для сайта на тильде, вот пример: https://www.oknakomforta.ru/ceny/okna-veka-kalkulator/. Есть готовый дизайн калькулятора, исходники и прописана логика работы. Верстать сам калькулятор на тильде не нужно! Мы сами готовы ...

    JavaTilda
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка калькулятора доставки на вордпресс

    $100

    https://paralel.comfortday.ru/ 5.Сделать в админ панели раздел и в фронтенде работающим поиск https://paralel.comfortday.ru/order-status/  - Отслеживание статуса груза происходит путем сравнения номера из формы и номерами заносимыми руками в админке.  - Админкой предусмотреть инструмент в ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист Opencart и Yii

    У нас имеется несколько сайтов - часть на opencart, часть на Yii.  На сайтах организован определенный импорт данных.  Но, чтобы импортировать нужные нам данные на все наши сайты, приходится грузить их в трёх ...

    OpencartYii
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг сайта

    Необходимо сделать парсинг с сайта. По итогу получится порядка 250т строк. Столбцы необходимы 3 https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration Необходима база организаций, которые сделали декларации за 2019г Название организации, email, ТР ТС xls

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад