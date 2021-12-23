isuslov

Иван isuslov

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1375
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
$300
10 баллов
месяц назад
Вёрстка страниц сайта
Верстка страниц
Спасибо за тёплый отзыв. Со своей стороны скажу так: приятно работать в команде профессионалов!
Только положительные впечатления. Отличное качество, постоянно на связи, хорошее внимание деталям.
Ответный отзыв
Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$320
10 баллов
2 месяца назад
Вёрстка сайта по макетам
GitHTMLJavaScriptNode.jsВерстка страниц
Быстрая выплата, молниеносный ответ, всегда на связи!
Всё хорошо. Качество хорошее, сроки соблюдаются, остаётся на связи - нареканий нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
bohdan12_17
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
3 года назад
Программирование сайта на 1С-Битрикс
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, быстро проверили и оплатили.
Проект выполнен по заданию и в срок, находится на связи в процессе работы, нареканий нет.
Ответный отзыв
aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$500
10 баллов
4 года назад
Вёрстка интернет-магазина
SASSSCSS
Сотрудничество прошло замечательно, коммуникация на высоте, все вопросы решались быстро. Спасибо за интересный проект!
Проект выполнен качественно и в срок, правки выполнены оперативно, хорошее качество кода. Постоянно на связи, не пропадает, общение строго по проекту. Положительные впечатления по итогам работы.
Ответный отзыв
mochalov_aa
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$85
10 баллов
4 года назад
Доработки вёрстки для трёх страниц (главная, каталог, карточка) интерн
SCSS
Отличный проект. Сложный по уровню реализации. Моё дело было, только правки. С коммуникациями и оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Хороший опыт. В срок, на связи, правки в рамках задания выполняет оперативно.
Ответный отзыв