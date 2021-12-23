Требуется выполнить вёрстку сайта по макетам из Figma. Необходимо сверстать около 40 страниц, из которых 11 уже готовы. Дизайнер будет предоставлять страницы по мере их завершения, а также возможна обратная связь по техническим ошибкам. Главная страница практически завершена, необходимо продолжить работу над ней, используя предоставленные исходники сборщика.