Требуется выполнить доработки вёрстки и функционала сайта на Битрикс. Установка проекта локально с использованием Docker. Результат работ должен быть представлен в виде коммитов в Github.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $900
Требуется разработка HTML-верстки интернет-магазина, часть группы сайтов. Верстка около 34 страниц с учётом стилей другого сайта. Необходимы навыки работы с npm пакетами, twig, написание стилей по BEM и использование native js. Итоговые работы предоставлять в виде коммитов. Ссылки на кейсы работ обязательны.Закрытмесяц назад
- $300
Требуется выполнить вёрстку страниц сайта с использованием HTML. Ознакомьтесь с приложенным заданием для получения детальной информации о требованиях и специфике проекта.Завершен2 месяца назад
- $336
Ищется 'ведомый' верстальщик для совместной работы с двумя другими специалистами. Необходимо выполнить вёрстку примерно трети страниц сайта по указаниям 'ведущего'. Требования: опыт работы с npm, twig, написание стилей по BEM и использование native js. Результаты работы должны предоставляться в виде коммитов через git.Завершен2 месяца назад
- $100
Необходимо внести изменения в функционал раздела сайта на Битрикс. Подробное описание изменений указано в приложенном задании. Вёрстка для изменений будет предоставлена.Закрыт2 месяца назад
- $450
Необходима интеграция вёрстки калькуляторов с сайта на Vue в новый сайт. Задача включает удаление роутинга и создание 7 HTML-страниц с калькуляторами. Требуется реализовать передачу параметров для выбора товаров. Работа ведется в предоставленном репозитории на GitHub.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $900
Требуется выполнить вёрстку сайта по макетам из Figma. Необходимо сверстать около 40 страниц, из которых 11 уже готовы. Дизайнер будет предоставлять страницы по мере их завершения, а также возможна обратная связь по техническим ошибкам. Главная страница практически завершена, необходимо продолжить работу над ней, используя предоставленные исходники сборщика.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Требуется выполнить доработки сайта на платформе 1С-Битрикс. Все детали задания находятся в приложенном файле. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с Битрикс.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо реализовать синхронизацию времени выполнения задач между двумя порталами Битрикс24. Требуется перенос всех записей времени для определенных задач. Подробности указаны в приложенном техническом задании.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $80
Требуется настроить шаблон и кастомный триггер для рассылки новостей по email на сайте, разработанном на Битрикс. Необходима автоматизация отправки уведомлений определенной группе пользователей при публикации новостей. Подробности указаны в приложенном задании.Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
- $50
Необходимо исправить ошибки при загрузке страниц поиска на двух сайтах Битрикс, чтобы поиск выполнялся без задержек и ошибок автокомплита. Требуется оптимизация работы поиска на сайтах, чтобы пользователи могли получать результаты мгновенно.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Необходимо перенести новую вёрстку на страницу сайта на Битрикс и реализовать функционал редактирования информации. Доступна страница с текущим содержимым и документация с техническим заданием.Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка интернет-магазина на Битрикс с настройкой функционала, не касающегося интеграции системы управления рестораном FastOperator. Ожидается работа в команде с другим разработчиком для обсуждения ключевых моментов проекта. Полное техническое задание доступно в документе.Интернет-магазины5 заявокЗакрытгод назад
Требуется доработка сайта на платформе Битрикс. Необходимо переделать раздел со списком элементов, интегрировав готовую вёрстку и доработав функционал. Подробности в приложенном файле.Закрыт2 года назад
Требуется написать JavaScript код для отдельных блоков вёрстки сайта. Задание описано в приложении. Ожидается предоставление оценки по стоимости и срокам выполнения работы.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка JavaScript на основе указанного сайта-примера с учетом HTML-верстки. Необходимо предоставить оценку срока выполнения и стоимости согласно техническому заданию.HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать JavaScript-скрипты для новой вёрстки, основываясь на функционале существующего сайта. Вёрстка готова, необходимо воспроизвести функционал старого сайта. Подробности и требования к функционалу будут предоставлены.HTML-верстка18 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется заменить Яндекс.Карты версии 1 на 2.1 на сайте, работающем на CMS Битрикс. Карты используются на двух страницах и в одном компоненте. Необходимо обеспечить возможность изменения масштаба карты. Примеры страниц с картами предоставлены в прикрепленных файлах.Закрыт3 года назад
Требуется разработать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс. Вёрстка уже готова, макеты приложены для ознакомления. В проекте есть пункты, для которых не завершена вёрстка или не описан функционал, их можно пропустить. Укажите сроки и стоимость реализации согласно техническому заданию.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $250
Требуется программирование простого корпоративного сайта на 1С-Битрикс. Имеется вёрстка и макеты. Необходима интеграция с платформой согласно ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад