Здравствуйте! Нужно извлечь с сайта (segazona.ru/dune-ii-battl... – необязательно с него, но конечная цель такова – собираю сайт на AdobeMuse, чисто для своих, понастольгировать, хочу туда нашу любимую игру 90-х разместить. То есть мне нужен некий файл, ...
Сделать сайт по готовому дизайн-макету
Нужно разработать сайт для компании по аренде автомобилей.
Дизайн-макет сайта мы предоставляем. Важно, чтобы сайт смотрелся корректно и на ПК и с мобилок.
Сайт по своей структуре и функционалу очень близок к сайту http://www.moyauto.net/
В админке должна быть возможность менять всю текстовую составляющую сайта. И отслеживать всю информацию по автомобилям, водителям и платежам.
Два важных момента:
1. Мы будем разрабатывать сайт поэтапно. Основную часть сделаем сейчас. Запустим сайт в работу и перейдем к следующим модулям. Каждый этап работ оплачивается отдельно.
2. У нас будет отдельная программа для работы с водителями, где будет вестись их учет и прочее. У сайта и этой программы данные должны быть согласованы.
Во вложении более детальное ТЗ сайта и архив с дизайном страниц.
CRM, которая будет использоваться параллельно с сайтом - http://wfsys.ru/project/carrent/
Жду ваши предложения по цене и срокам.
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