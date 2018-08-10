Сделать сайт по готовому дизайн-макету

Нужно разработать сайт для компании по аренде автомобилей.

Дизайн-макет сайта мы предоставляем. Важно, чтобы сайт смотрелся корректно и на ПК и с мобилок.

Сайт по своей структуре и функционалу очень близок к сайту http://www.moyauto.net/

В админке должна быть возможность менять всю текстовую составляющую сайта. И отслеживать всю информацию по автомобилям, водителям и платежам.

Два важных момента:

1. Мы будем разрабатывать сайт поэтапно. Основную часть сделаем сейчас. Запустим сайт в работу и перейдем к следующим модулям. Каждый этап работ оплачивается отдельно.

2. У нас будет отдельная программа для работы с водителями, где будет вестись их учет и прочее. У сайта и этой программы данные должны быть согласованы.

Во вложении более детальное ТЗ сайта и архив с дизайном страниц.

CRM, которая будет использоваться параллельно с сайтом - http://wfsys.ru/project/carrent/

Жду ваши предложения по цене и срокам.