Сверстать и натянуть на движок. Modx или Bitrix.

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Учесть и выполнить следующее. 

Ssl сертификат

Почтовые события 

Формы захвата 

Невысоконагруженый код

Стили убрать в css в отдельный файл

На странице должен быть 1 заголовок Н1, а на остальных заголовок H2

Все текстовые блоки контентные

Каждое фото оптимизировать (скорость загрузки) и для мобильных устройств

Помимо структуры, выполнить верстку страниц для мобильных устройств. (они будут предоставлены)

CSSMODX
7 лет назад
ARHZAKAZ
Николай 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров