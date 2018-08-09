Разработка скрипта для Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно разработать скрипт-плагин для Вордпресс.

Полное ТЗ: https://goo.gl/UVv3mj

От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей. 

WordPress
7 лет назад
roman_bz
Роман 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров