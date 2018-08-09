Нужно поставить верстку на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок142 просмотра

Есть сайт 01.rmtest.ru нужно поставить на CMS. Данный лендинг с возможностью сделать заказ (корзиной). Предлагайте оптимальную CMS и пишите срок и стоимость.

7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров