Повторить функционал Генплана поселка на его новой картинке

Старый Генплан расположен по адресу: http://ivica.su/plan/

Нужно сделать такой же функционал на его обновленном дизайне, который расположен на первом экране по адресу : ivica.life

Из дополнений только подсветка участков при наведении, которая в настоящее время частично реализована.

Важным требованием является сохранение качества исходной картинки (2.800*1800 точек), что на текущем макете не было реализовано, поэтому картинка получилась размытой.

Из функционала :

1. Крыши домов подкрашены в соответствии со статусом участка (3 варианта)

2. Информационная плашка при наведении дает информацию по участку.

3. Подсветка участка при наведении на него в цвет соответствующий статусу (3 варианта цвета), (частично сделано)

4. При клике на участок – открывается окошко с возможностью ввести данные и сделать заказ

Итоговая картинка прикреплена к заданию.

Срок (желаемый) – 2 суток

Предпочтительна работа по безопасной сделке, но Вы должны трезво оценить свои возможности, что Вы сможете сделать проект.

при успешной реализации этой локальной задачи, готов сотрудничать по доделке остальной части Лендинга

СПАМНЫЕ предложения без конкретики сразу отправляются в СПАМ