Перенести сайт с вордпрес на джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Перенести сайт с вордпрес на джумла

JoomlaWordPress
7 лет назад
tvoy-nezaleznist
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$300
3 дня
Работа сделана, спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад