Доработка интернет-магазина на Битрикс

Здравствуйте! Есть небольшое задание на программирование. Ссылки и доступы для точной оценки скинем заинтересовавшимся. Просьба в начале отклика писать: "Готов".

Есть сайт товаров для детей на Битриксе.

Надо реализовать функционал, который позволит в каталоге и результатах поиска выводить товары бренда Pampers первыми в списке при сортировке "По популярности".

Например, при заходе в раздел ПОДГУЗНИКИ И ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕЛЕНКИ нужно вывести первыми все товары бренда Pampers, а потом остальных брендов.

В разделе САЛФЕТКИ И БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ тоже первыми должны выводится товары Pampers.

При изменении сортировки (по алфавиту, по увеличению цены, по уменьшению цены) - товары выводятся стандартно.

При фильтрации: если в результатах фильтрации есть товары бренда Pampers - то выводить их первыми (при сортировке "По популярности").

В идеале сделать так, чтобы этот функционал включался в админке галочкой. Или чтобы его можно было легко отключить при необходимости, не программируя.