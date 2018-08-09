Доработка интернет-магазина на Битрикс

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Здравствуйте! Есть небольшое задание на программирование. Ссылки и доступы для точной оценки скинем заинтересовавшимся. Просьба в начале отклика писать: "Готов". 

Есть сайт товаров для детей на Битриксе.

Надо реализовать функционал, который позволит в каталоге и результатах поиска выводить товары бренда Pampers первыми в списке при сортировке "По популярности". 

Например, при заходе в раздел  ПОДГУЗНИКИ И ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕЛЕНКИ нужно вывести первыми все товары бренда Pampers, а потом остальных брендов. 

В разделе САЛФЕТКИ И БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ тоже первыми должны выводится товары Pampers.

При изменении сортировки (по алфавиту, по увеличению цены, по уменьшению цены) - товары выводятся стандартно.

При фильтрации: если в результатах фильтрации есть товары бренда Pampers - то выводить их первыми (при сортировке "По популярности").

В идеале сделать так, чтобы этот функционал включался в админке галочкой. Или чтобы его можно было легко отключить при необходимости, не программируя.

7 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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