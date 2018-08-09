Ходить по сайту и записывать графические блоки

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо ходить по 4 порталам недвижимости:

https://avaho.ru/novostroyka/

https://realty.yandex.ru/moskva/kupit/novostrojka/

https://www.novostroy-m.ru/baza

https://www.novostroy.ru/buildings/

На каждом сайте есть рекламные блоки (Кроме блока Яндекс директ) Необходимо по каждому сайту пройти 120 страниц и в таблички фиксировать появление рекламного блока по жк. В табличке уже есть список жк, напротив каждого жк в соответствующем столбце нужно проставить "Да"

7 лет назад
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров