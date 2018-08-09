Создать плагины для ЦМС на основе АПИ.

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Закрыт5 заявок138 просмотров

Есть АПИ одного сервиса по типу recaptcha.  Нужно сделать плагины что бы интегрировать капчу для вот этих CMS систем:

API хорошее, очень простое. Задача по себе не сложная но нужно знать особености каждой цмс. 

Все детали предоставлю.

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7 лет назад
alexvilch
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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