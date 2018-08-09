Здравствуйте Нужно удалить, или сделать не кликабильными все внешние ссылки в новостях, оставить одну ссылку которая равняется домену сайта, сайт на CMS DLE
Создать плагины для ЦМС на основе АПИ.
Есть АПИ одного сервиса по типу recaptcha. Нужно сделать плагины что бы интегрировать капчу для вот этих CMS систем:
API хорошее, очень простое. Задача по себе не сложная но нужно знать особености каждой цмс.
Все детали предоставлю.
Wordpress
Joomla
Drupal
Shopify
Magento
Blogger
PrestaShop
+ Форумы
vBulletin
IPS Forums
bbPress
phpBB
SMF(Simple Machines)
XenForo
Заявки фрилансеров
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