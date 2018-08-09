Создать плагины для ЦМС на основе АПИ.

Есть АПИ одного сервиса по типу recaptcha. Нужно сделать плагины что бы интегрировать капчу для вот этих CMS систем:

API хорошее, очень простое. Задача по себе не сложная но нужно знать особености каждой цмс.

Все детали предоставлю.

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