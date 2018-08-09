Сделать яндекс карту либо гугл карту с адресами всех терминалов Киви

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

Необходимо сделать карту, чтобы в дальнейшем её можно было разместить на сайте. 

Вот оригинал с адресами отделений на карте - https://qiwi.com/replenish/terminals

Для меня подойдет точная такая же карта в яндекс-картах либо гугл картах

7 лет назад
PetrSmirnov
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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