Разработка сайта с каталогом на Wordpress (WooCommerce)

Нужен опытный разработчик (или небольшая команда) на Wordpress, чтобы сверстать и запрограммировать страницы сайта и интернет-магазин, по сути – просто каталог, т.к. онлайн-оплаты не будет, по имеющимся макетам в PSD.

Крайне желательно: структурный код (BEM в CSS, ES6 Javascript и пр.), отличное знание Worpdress (custom fields, REST API, фильтры, таксономии и все прочее), опыт работы с Woocommerce. Все фичи должны быть запрограммированы вручную, минимум плагинов, только основные типа самого WooCommerce.

Фрагмент прототипа для понимания: каталог и карточка товара – представлен во вложении.

Прошу прислать примерные сроки/стоимость, детальные естественно после уточнения всех вопросов + кейсы на WP.