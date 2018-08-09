Я даю тему, а вы пишете тексты красивые грамотные и понятные! Тексты короткие! Тематика мебели!
Разработка сайта с каталогом на Wordpress (WooCommerce)
Нужен опытный разработчик (или небольшая команда) на Wordpress, чтобы сверстать и запрограммировать страницы сайта и интернет-магазин, по сути – просто каталог, т.к. онлайн-оплаты не будет, по имеющимся макетам в PSD.
Крайне желательно: структурный код (BEM в CSS, ES6 Javascript и пр.), отличное знание Worpdress (custom fields, REST API, фильтры, таксономии и все прочее), опыт работы с Woocommerce. Все фичи должны быть запрограммированы вручную, минимум плагинов, только основные типа самого WooCommerce.
Фрагмент прототипа для понимания: каталог и карточка товара – представлен во вложении.
Прошу прислать примерные сроки/стоимость, детальные естественно после уточнения всех вопросов + кейсы на WP.
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