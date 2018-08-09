Разработка сайта с каталогом на Wordpress (WooCommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок139 просмотров

Нужен опытный разработчик (или небольшая команда) на Wordpress, чтобы сверстать и запрограммировать страницы сайта и интернет-магазин, по сути – просто каталог, т.к. онлайн-оплаты не будет, по имеющимся макетам в PSD. 

Крайне желательно: структурный код (BEM в CSS, ES6 Javascript и пр.), отличное знание Worpdress (custom fields, REST API, фильтры, таксономии и все прочее), опыт работы с Woocommerce. Все фичи должны быть запрограммированы вручную, минимум плагинов, только основные типа самого WooCommerce. 

Фрагмент прототипа для понимания: каталог и карточка товара – представлен во вложении. 

Прошу прислать примерные сроки/стоимость, детальные естественно после уточнения всех вопросов + кейсы на WP.

CSSJavaScriptWooCommerceWordPress
7 лет назад
pkdev
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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