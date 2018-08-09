Добавить на сайт поле

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Добрый день.  

Есть страница на ней находится форма куда надо ввести данные. Когда вводим текст надо чтобы этот текст показался ниже. Это все работает.

Теперь что надо сделать:

Добавить еще одно поле для ввода (textarea). Когда вводим текст в первое поле - этот текст должен отобразиться на картинке ниже, только должен быть изогнут по кривой, максимум 3 строки. 

Когда вводим во второе поле то должен появиться текст ниже,максимум 4 строки.

Примеры могу привести.

Также надо осуществить возможность отправить эту картинку в ffacbook и twiter.

Это все дописать уже в готовый код.    

7 лет назад
AndreiR
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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