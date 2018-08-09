Добрый день! Нужно найти и устранить причину превышения допустимой нагрузки на сервер. СМС Drupal.
Система бронирования MODX Revolution
Задача:
Cоздать систему бронирования на базе MODX Revolution.
Условия: весь php код в сниппетах (не во внешних файлах).Исключением может быть крон файл для снятия брони по истечении срока бронирования. Все необходимые файлы приложены к задаче.
Прототипы (папка прототипы):
1 страница – здесь идет просто выбор дат и выбор размера номера.
2 страница – выпадают типы номеров согласно заданным условиям из 1 страницы. (Одноместный 1 категории Корпус №1, Комфорт корпус №7 и тд). Выпадают только номера, где свободно основное место.
(Смотри файл «Таблица номеров», есть основное место и места на подселение,
например 1+1 значит что 1 место основное и 1 на подселение). По факту в таблице
номеров есть поле «Кол-во номеров», предлагаю сделать его динамическим, при
бронировании номера цифра уменьшается, при отмене и окончании возрастает, таким
образом можно будет задать условие при выводе «WHERE count>0 AND quantity=условие из 1 страницы …». Но в целом на ваше усмотрение.
3 страница – основная часть, взависимости от выбранных полей подстраивается цена (смотри файл «Прайс»). Цены
на основное место и место при подселении отличаются, так же отличаются цены на
ребенка и взрослого. При бронировании номера данные записываются в таблицу, а так же отправляются на email того,кто бронирует и email менеджера. В контактных данных все поля обязательные. При бронировании номера основное место обязательно к заполнению, остальные нет. Основное место может занять только взрослый. Выбор ребенок/взрослый идет только в местах на подселение.
Отмена брони:
1. Крон файл каждый день в 8 утра проверяет номера (можете предложить свой
вариант).
2. Нужна админка, чтобы менеджер сам мог отменить номер, если вдруг кто-то
откажется, если не можете вывести в админку modx можно сделать доп админку через сниппеты.
Скидки:
В файле Прайс ниже цен есть условия скидок, их надо учесть. По умолчанию идет
путевка санаторно-курортная.
Требования:
Код: PHP7+, jQuery 3+, Для дат jQuery Datepicker. Валидация данных.
Таблицы: Одна таблица с номерами.Одна таблица с данными о людях, которые забронировали онлайн. В остальном на
ваше усмотрение
Дизайн:
Не заморачивайтесь, минимум стилей, только чтобы можно было протестировать
нормально (центральный контейнер и отступы от краев).
Интеграция в рабочий сайт:
Нужно будет перенести бронирование в рабочий сайт. На сайте специально выделены страницы под бронирование, именно поэтому условие, чтобы php код был в сниппетах. (Импортируем таблицы и сниппеты). Сайт еще в разработке, свежий, будет как раз к тому времени, как вы закончите.
Прочее:
1. Срок – 10 дней
2. Безопасная сделка
3. Если есть, просьба приложить примеры работ схожего типа
4. Проверка на спам – начните сообщение с фразы @misfy
Если нужно больше времени или еще какие вопросы - пишите, обсудим.
Файлы: https://drive.google.com/open?id=1WwYVk38azp-8FVLCj17oh-6tSWwLzsmL
Заявки фрилансеров
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