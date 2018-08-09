Система бронирования MODX Revolution

Задача:

Cоздать систему бронирования на базе MODX Revolution.

Условия: весь php код в сниппетах (не во внешних файлах).Исключением может быть крон файл для снятия брони по истечении срока бронирования. Все необходимые файлы приложены к задаче.

Прототипы (папка прототипы):

1 страница – здесь идет просто выбор дат и выбор размера номера.

2 страница – выпадают типы номеров согласно заданным условиям из 1 страницы. (Одноместный 1 категории Корпус №1, Комфорт корпус №7 и тд). Выпадают только номера, где свободно основное место.

(Смотри файл «Таблица номеров», есть основное место и места на подселение,

например 1+1 значит что 1 место основное и 1 на подселение). По факту в таблице

номеров есть поле «Кол-во номеров», предлагаю сделать его динамическим, при

бронировании номера цифра уменьшается, при отмене и окончании возрастает, таким

образом можно будет задать условие при выводе «WHERE count>0 AND quantity=условие из 1 страницы …». Но в целом на ваше усмотрение.

3 страница – основная часть, взависимости от выбранных полей подстраивается цена (смотри файл «Прайс»). Цены

на основное место и место при подселении отличаются, так же отличаются цены на

ребенка и взрослого. При бронировании номера данные записываются в таблицу, а так же отправляются на email того,кто бронирует и email менеджера. В контактных данных все поля обязательные. При бронировании номера основное место обязательно к заполнению, остальные нет. Основное место может занять только взрослый. Выбор ребенок/взрослый идет только в местах на подселение.

Отмена брони:

1. Крон файл каждый день в 8 утра проверяет номера (можете предложить свой

вариант).

2. Нужна админка, чтобы менеджер сам мог отменить номер, если вдруг кто-то

откажется, если не можете вывести в админку modx можно сделать доп админку через сниппеты.

Скидки:

В файле Прайс ниже цен есть условия скидок, их надо учесть. По умолчанию идет

путевка санаторно-курортная.

Требования:

Код: PHP7+, jQuery 3+, Для дат jQuery Datepicker. Валидация данных.

Таблицы: Одна таблица с номерами.Одна таблица с данными о людях, которые забронировали онлайн. В остальном на

ваше усмотрение

Дизайн:

Не заморачивайтесь, минимум стилей, только чтобы можно было протестировать

нормально (центральный контейнер и отступы от краев).

Интеграция в рабочий сайт:

Нужно будет перенести бронирование в рабочий сайт. На сайте специально выделены страницы под бронирование, именно поэтому условие, чтобы php код был в сниппетах. (Импортируем таблицы и сниппеты). Сайт еще в разработке, свежий, будет как раз к тому времени, как вы закончите.

Прочее:

1. Срок – 10 дней

2. Безопасная сделка

3. Если есть, просьба приложить примеры работ схожего типа

4. Проверка на спам – начните сообщение с фразы @misfy

Если нужно больше времени или еще какие вопросы - пишите, обсудим.

Файлы: https://drive.google.com/open?id=1WwYVk38azp-8FVLCj17oh-6tSWwLzsmL