Необходимо осуществить доработки на сайте

Ниже описание проблемы на сайте http://l-capital.kz/:

1. Первично юристы просто не могли корректно залить информацию, хотя делали это ранее на постоянной основе по однотипному алгоритму.

2. Информация заливалась по следующей ссылке - http://www.l-capital.kz/docs через админ-доступ, в блок «Корпоративные новости» - в окошко с названием события загружался файл в пдф.

3. Мы обратились в Галамат Тех с просьбой решить проблему, но это затянулось, так как они не могли понять в чем ошибка.

4. Далее, из-за срочности вопроса я стала просить непосредственно их самих, чтобы они заливали информацию, у них все получилось.

5. Но, теперь юристы сами даже зайти как админы не могут, выходит уведомление ниже об ошибке.