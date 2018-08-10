Необходимо осуществить доработки на сайте

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Ниже описание проблемы на сайте http://l-capital.kz/:

1.       Первично юристы просто не могли корректно залить информацию, хотя делали это ранее на постоянной основе по однотипному алгоритму.

2.       Информация заливалась по следующей ссылке - http://www.l-capital.kz/docs через админ-доступ, в блок «Корпоративные новости» - в окошко с названием события загружался файл в пдф.

3.       Мы обратились в Галамат Тех с просьбой решить проблему, но это затянулось, так как они не могли понять в чем ошибка.

4.       Далее, из-за срочности вопроса я стала просить непосредственно их самих, чтобы они заливали информацию, у них все получилось.

5.       Но, теперь юристы сами даже зайти как админы не могут, выходит уведомление ниже об ошибке.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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