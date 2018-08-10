Создания плагина под Wordpress и Woocommerce, GeoIP

Есть магазин на Wordpress + Woocommerce.

Что нужно сделать:

- Добавить переключатель страны (должен меняться billing country) в шапке сайта (дизайн и верстка имеются) с сохранением значения в cookie файле. Чтобы при повторном открытии сайта в переключателе подставлялась нужная страна. Определение страны по GeoIP не нужно.

- Определение города РФ по GeoIP и в зависимости от города отображать соответствующий телефон. Добавить возможность изменить с помощью select город, если он был определен неправильно с сохранением значения в cookie файле

- Оформить как плагины.

Требования:

- Навыки программирования

- Опыт создания модулей для Wordpress / Woocommerce;

- Оплата по факту на карту Сбербанка;

- Начать прямо сейчас.