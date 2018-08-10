Создания плагина под Wordpress и Woocommerce, GeoIP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок137 просмотров

Есть магазин на Wordpress + Woocommerce.   

Что нужно сделать: 

- Добавить переключатель страны (должен меняться billing country) в шапке сайта (дизайн и верстка имеются) с сохранением значения в cookie файле. Чтобы при повторном открытии сайта в переключателе подставлялась нужная страна. Определение страны по GeoIP не нужно. 

- Определение города РФ по GeoIP и в зависимости от города отображать соответствующий телефон. Добавить возможность изменить с помощью select город, если он был определен неправильно с сохранением значения в cookie файле 

- Оформить как плагины. 

Требования:  

- Навыки программирования 

- Опыт создания модулей для Wordpress / Woocommerce;  

- Оплата по факту на карту Сбербанка;  

- Начать прямо сейчас.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
welldesign
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров