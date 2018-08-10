Спец по опенкарт или вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

Нужно поправить верстку интернет магазина (сделать качественную мобильную версию, недостающий дизайн предоставлю). И посадить на вордпресс или опенкарт. Оплата поэтапно, после демонстрации части работ.  

ссылка кандидатам)  

OpencartWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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