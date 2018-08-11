Приветствую, нужно доработать сайт на джумла, тз прикладываю
Трейд Бот для биржи Kucoin (написать, или настроить существующий)
Доброго!
PS: 502 ошибка на WL в пятницу в 11 утра :) Бодро трудимся господа:)
Итак суть:
На бирже регулярно проходят конкурсы, где нужен обьем/количество (считаются как купленные так и проданные).
Бот должен знать 2 стратегии.
1) Купить и продать по той же цене (желательно сам у себя) ставим ордер и сразу его выкупаем в 80% прокатывает...
2) Купить с по самой "верхней" цене и продать по самой низкой (из ордеров на продажу), скрин приложил В ПЛЮС.
3) Аналог второй стратегии, только наоборот, (купил и продал дешевле) В МИНУС себе.
Настройки:
1) Кол-во монет за 1 сделку и/или % от общего обьема (баланса).
2) По поводу времени, не знаю, нужна ли такая настройка... Так как в 1 и 3 стратегиях, нужно делать как можно скорее, а во 2 стр. время выполнения ордеров не от меня зависит...
3) Максимальная разница (в кол.-ве монет и/или в %), чтобы торгуя в минус себе (3 стратегия) не "подстричься сильно".
ВСЕ! А, ну естественно выбор пары (BTC/XXX пример.)
Мне неважно на чем будет написано, можно с нуля, можно настроить готовые варианты... Цель - работа/безопасность и простота (если сторонние, скрипты использовать).
Интерфейс - любой, хоть в командной строке, тем более если от этого цена будет скакать (красота тут не нужна).
Если на ПК - Windows
Если для сервера (желательно конечно) то под линукс (deb/ub желательно, с нимо хоть как то на вы, остальные совсем плохо знакомы)
Слушаю ваши предложения.
Цену, даже примерную указываем сразу! Кризис, BTC падает господа xD.
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