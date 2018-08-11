Трейд Бот для биржи Kucoin (написать, или настроить существующий)

Доброго!

PS: 502 ошибка на WL в пятницу в 11 утра :) Бодро трудимся господа:)

Итак суть:

На бирже регулярно проходят конкурсы, где нужен обьем/количество (считаются как купленные так и проданные).

Бот должен знать 2 стратегии.

1) Купить и продать по той же цене (желательно сам у себя) ставим ордер и сразу его выкупаем в 80% прокатывает...

2) Купить с по самой "верхней" цене и продать по самой низкой (из ордеров на продажу), скрин приложил В ПЛЮС.

3) Аналог второй стратегии, только наоборот, (купил и продал дешевле) В МИНУС себе.

Настройки:

1) Кол-во монет за 1 сделку и/или % от общего обьема (баланса).

2) По поводу времени, не знаю, нужна ли такая настройка... Так как в 1 и 3 стратегиях, нужно делать как можно скорее, а во 2 стр. время выполнения ордеров не от меня зависит...

3) Максимальная разница (в кол.-ве монет и/или в %), чтобы торгуя в минус себе (3 стратегия) не "подстричься сильно".

ВСЕ! А, ну естественно выбор пары (BTC/XXX пример.)

Мне неважно на чем будет написано, можно с нуля, можно настроить готовые варианты... Цель - работа/безопасность и простота (если сторонние, скрипты использовать).

Интерфейс - любой, хоть в командной строке, тем более если от этого цена будет скакать (красота тут не нужна).

Если на ПК - Windows

Если для сервера (желательно конечно) то под линукс (deb/ub желательно, с нимо хоть как то на вы, остальные совсем плохо знакомы)

Слушаю ваши предложения.

Цену, даже примерную указываем сразу! Кризис, BTC падает господа xD.