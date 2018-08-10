Мелкие правки prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки102 просмотра

Необходимо внедрить ряд мелких правок на движке Prestashop. (верстка и программирование) 

Опыт работы с данной cms обязателен. 

ТЗ высылаем выбранным кандидатам.

PrestaShop
7 лет назад
Aydengo
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров