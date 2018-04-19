Web developer (wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок127 просмотров
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Есть действующий интернет магазин на вордпресс, нужно выполнить несколько задач по доработке функционала: 

1. Необходимо разместить основные категории сайта в горизонтальном блоке, в шапке сайта 

2. Необходимо разработать и внедрить функционал: фильтра товаров 

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Оплата поэтапно либо в конце

WordPress
6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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