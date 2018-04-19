Web developer (wordpress)

Есть сайт я хочу переделать его под себя. Накидал в пейнте макет так как фотошопом не владею. Вот сайт оригинал [url=http://www.xn----8sbccjfc1ak1bfx9l.xn--p1ai/]кедровые-бани .рф[/url], макет который мне нужен во вложении. Нужно сверстать как на макете. Сайт выгрузили он ...