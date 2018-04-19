Залить сайт на хостинг и все поправить по макету.

Есть сайт я хочу переделать его под себя. Накидал в пейнте макет так как фотошопом не владею. Вот сайт оригинал кедровые-бани .рф, макет который мне нужен во вложении. Нужно сверстать как на макете. Сайт выгрузили он имеется в архиве. Удалить все фото с вотермарками. По возможности сделать админку, для размещения фотогаллерей.