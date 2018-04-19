Есть готовая верстка(desktop + мобильная версия). ТЗ во вложении.

Главная(5 страниц = 1 основная + 4 внутренние), Интернет-магазин (12 страниц = 6 основных + 6 по шагам)

В сумме – 17 страниц.

Необходимо

- натянуть верстку на CMS Wordpress + WooCommerce.

Технологии, фреймворки:

1. CMS Wordpress + WooCommerce, MySQL, Bootstrap4, HTML5, CSS3

2. Анимация на Animate.css

3. Настройка SUITECALL для обратной связи

Сайт должен корректно отображаться и функционировать в следующих браузерах:

Chrome, FireFox, Safari, Opera, Internet Explorer

Обязательные требования

Проверка перед сдачей проекта:

Google PageSpeed Insights

Максимально возможная скорость.

Проверка на ошибки.

Обязателен опыт натяжки, как минимум 3-5.

Присылайте ссылку на работы и указывайте предложения по цене и сроки.

PS:

Есть еще работы по настройки синхронизации с 1С, но это отдельно.

Если сможете, то присылайте предложения с ценой и за эту часть.