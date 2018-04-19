Консультация по api яндекс диска

Имеется веб-приложение, где пользователи могут вводить некую информацию и генерировать файлы (экологические отчеты в формате .rft). Пока что отчеты просто выдаются в браузер, откуда их каждый может куда хочет.

Нужно научиться сохранять эти файлы на мой (а не пользователя) яндекс-диск и получать их оттуда. При этом нужно, чтобы пользователь не мог получить доступ к другим файлам или их списку, например, с

помощью манипуляцию с адресной строкой.

Начал читать про api яндекс диска, не смог понять, что мне нужно, rest api или webdav api. Приложение на php, фреймворк codeigniter, база mysql. Чтобы сэкономить время, мне нужна подробная пошаговая инструкция чего куда делать и кусочки кода, отвечающие за сохранение и выдачу файлов.