Установить шаблон дизайна html+css на движок казино

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки296 просмотров
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Шаблон дизайна http://winslot.ru/ На скриншоте обзор папок шаблона.

Задача установить новый дизайн вместо старого. При установке все функции которые есть должны быть подключены и работать.

HTMLCSS
6 лет назад
victor76
Илья 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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