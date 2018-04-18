Сделать мини-сервис парсер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать мини-сервис

Верстки и дизайна нет. Верстку либо делаете сами, либо обговариваем с вами какие страницы нужны и я буду

делать ее на своей стороне с помощью других фрилансеров-верстальщиков.

Оплата почасовая. О ней договоримся отдельно.

Прикрепляю неполное ТЗ к заказу

6 лет назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад