Сделать мини-сервис парсер

Нужно сделать мини-сервис

Верстки и дизайна нет. Верстку либо делаете сами, либо обговариваем с вами какие страницы нужны и я буду

делать ее на своей стороне с помощью других фрилансеров-верстальщиков.

Оплата почасовая. О ней договоримся отдельно.

Прикрепляю неполное ТЗ к заказу