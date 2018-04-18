Помощь в установке и настройке sass компилятора для sublime3

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Требуется помощь по teamviewer. 

Делал установку sass для sublime text 3 (mac os) + sublime_onsave_build (пакет). 

При попытке компиляции получаю ошибку: 

[Errno 2] No such file or directory: 'sass' 

[cmd: ['sass', '--update', '/Volumes/Work/share/custom.scss', '--stop-on-error', '--no-cache']] 

[dir: /Volumes/Work/share/] 

[path: /usr/local/bin:] 

[Finished] 

Переустановку sass пробовал, не помогает.

6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад