Помощь в установке и настройке sass компилятора для sublime3

Есть майндмэп страниц и разделов веб-сайта. Есть общие пожелания по структуре и контенту некоторых страниц. Есть шаблон на WordPress который будет использоваться (блоки, элементы и т.п.) На основе всего этого необходимо сделать детальный прототип веб-сайта в Axure, подобрать ...