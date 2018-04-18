Портал Yii2: подключить CityAds офферы в качестве страниц разделов

https://lombardfinder.ru/

Портал Yii2: требуется подключить CityAds офферы в качестве страниц разделов (1 страница раздела = 1 оффер), с помощью API и Виджетов.

Задача исключительно для тех, кто уже работал с CityAds!

1) Вставить в главное меню Пункт "Банки" с раскрывающимся меню "Кредитные карты", "Потребительские кредиты", "Ипотечные кредиты" (см. поясняющий скрин).

2) По каждому офферу из CityAds (будут предоставлены) сделать новые страницы в соответствующие разделы, доступные из пунктов в п. 1 (разделы нужно также создать).

3) Подгрузить данные на созданные в п.2 страницы из CityAds с помощью API/Виджетов.

Предусмотреть вставку над или под этой информацией текста с картинкой, управляемого через админку.

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