Правки на Yii

Веб-программированиеЗавершен3 заявки164 просмотра
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Добрый день.

Ищу кодера на Yii, для выполнения периодическихзадач.

Старый прогер пропал, а новые задачипериодически ставятся.

Ищу человека, который постоянно на связи иоперативно может вносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменения

сайта.

В данный момент есть 4 правки, заинтересованные пишите в ЛС или в теме, вышлю список правок, оцените сроки и стоимость работ, если условия устроят будем сотрудничать.

6 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
xorenbalasanyan
Хорен 
31 годАрмения
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
1 день
Оперативно внёс правки для сайта на Yii. Будем работать дальше.
Отличный заказчик, всегда на связи, на все вопросы отвечает четко. Буду рад дальнейшему сотрудничеству, Рекомендую!
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