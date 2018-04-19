Правки на Yii

Шаблон дизайна http://winslot.ru/ На скриншоте обзор папок шаблона. Задача установить новый дизайн вместо старого. При установке все функции которые есть должны быть подключены и работать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ищу кодера на Yii, для выполнения периодическихзадач.
Старый прогер пропал, а новые задачипериодически ставятся.
Ищу человека, который постоянно на связи иоперативно может вносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменения
сайта.
В данный момент есть 4 правки, заинтересованные пишите в ЛС или в теме, вышлю список правок, оцените сроки и стоимость работ, если условия устроят будем сотрудничать.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Очень срочно требуется доработать интернет-магазин на YII2. ТЗ по запросу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно сделать шаблон для Zennobox. Задача (кратко, исполнителю напишу подробнее и отвечу на вопросы) – 1. Есть сайт – viuly.io, нам нужно автоматизировать процесс загрузки и оформления видео. 2. У нас есть – подготовленные видео, подготовленные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно устранить XSS уязвимость в форме обратной связи https://yadi.sk/d/qLfk_xP33UYttz цену и срок пишите в проектеЗакрыт6 лет назад
Имеется веб-приложение, где пользователи могут вводить некую информацию и генерировать файлы (экологические отчеты в формате .rft). Пока что отчеты просто выдаются в браузер, откуда их каждый может куда хочет. Нужно научиться сохранять эти файлы на мой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Добрый день. Требуется написать парсер контента с англоязычного сайта на вордпресс. 1) Парсер должен спарсить все статьи с англоязычного сайта с изображениями. 2) Выполнить перевод спарсенного текста через гугл транслейт. 3) Вставить текст на новый сайт + изображения. 4) Статья ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка онлайн платформы обучения. Туда входит: - страница профиля ученика (статистика по прохождению курсов (времени в платформе, пройдено модулей, пройдено курсов, плюс придется дописать возможность начисления ученикам дополнительных очков преподавателем (назовем это баллы), также эти баллы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
https://lombardfinder.ru/ Портал Yii2: требуется подключить CityAds офферы в качестве страниц разделов (1 страница раздела = 1 оффер), с помощью API и Виджетов. [b]Задача исключительно для тех, кто уже работал с CityAds![/b] 1) Вставить в главное меню Пункт "Банки" ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Задачи следующие: 1) на сайте есть contact form 7,оно отправляет только форму эту,а надо чтоб вместе с ней отправляло запись вверху 2)включила плавную прокрутку,но когда страницу грузит-кусками пролистывает и вверх возвращает 3)сверстать модальное окно и поставить после каждой ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать мини-сервис Верстки и дизайна нет. Верстку либо делаете сами, либо обговариваем с вами какие страницы нужны и я буду делать ее на своей стороне с помощью других фрилансеров-верстальщиков. Оплата почасовая. О ней договоримся отдельно. Прикрепляю неполное ...Закрыт6 лет назад