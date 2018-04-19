Настроить плагин и шаблон на wordpress

Всем доброго времени. Есть сайт недвижимости, в карточке объекта есть галерея объекта. Задача: не меняя внешнего вида галереи, сделать что бы большое изображение (в лайтбоксе) можно было перелистывать пальцем (touch). скрин: https://c2n.me/3TyE7HJ Важно!!! Для работы предоставлю сайт в архиве для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно настроить плагин и шаблон GeoDirectory для wordpress
настроить правильное отображение мест на карте, регистрация пользователей, корректное отображение карточки пользователя.
пример: https://wpgeo.directory/supreme-directory/
более подробно с выбранным исполнителем
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Здравствуйте, Прикрепляю ТЗ на CMS + к этому нужна интеграировать amoCRM к сайту для получения заявок, которые приходят с сайта. Сделать это с помощью встроенного модуля amoCRM. Срок 17 днейЗакрыт6 лет назад
- $50
Николай, здравствуйте! Создаю наш первый проект. После Вашего подтверждения вышлю необходимые доступы. Буду рад поработать с Вами! С уважением, ВадимВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сервис печати загруженного пользователем фото на [list][*] плакатах[*] футболках[*] ковриках для мыши[/list] Модуль будет встроен на сайт созданный с помощью фреймворка kohana-3.3.2. Учесть это при разработке. Языки: [list][*]Java Script[*]php[/list] БД: [list][*]MySql[/list] Аналог функционала [b]Плакат[/b] [url=https://www.vistaprint.com/signs-posters/posters?txi=17648&xnid=TopNav_Posters_Photo+Gifts_All+Products&xnav=TopNav#design-options]https://www.vistaprint.com/signs-posters/posters?txi=17648&xnid=TopNav_Posters_Photo+Gifts_All+Products&xnav=TopNav#design-options[/url] [b]Коврик[/b] [url=https://www.vistaprint.com/photo-gifts/mousepads]https://www.vistaprint.com/photo-gifts/mousepads[/url] [b]Футболка[/b] [url=https://www.vistaprint.com/studio.aspx?template=f_048&ag=True&rd=1]https://www.vistaprint.com/studio.aspx?template=f_048&ag=True&rd=1[/url] Подразумевается разработка модуля только загрузки и обработки фото и формироания конечного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, в html есть JS а в нем переменная var primer = num; Нужно эту переменную отправить в php mail(«[email protected]», «Тема», «переменная primer»); Пробовал сам отправлять, но вместо переменной отправляется «primer» не как переменная, а ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовая верстка(desktop + мобильная версия). ТЗ во вложении. Главная(5 страниц = 1 основная + 4 внутренние), Интернет-магазин (12 страниц = 6 основных + 6 по шагам) В сумме – 17 страниц. Необходимо - натянуть верстку на CMS Wordpress ...Закрыт6 лет назад
Битрикс Программист задание в приложение от вас сроки и бюджет!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо спарсить каталог сайта https://master-instrument.ru/ (все товары - около 16000) и полученные данные разместить на любом удобном Вам движке интернет-магазина. Т.е. нужно нам нужно получить точно такой же каталог товаров со всеми описаниями, характеристиками, фото и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
См. https://www.film.ru/m/vk.html Почему innerHTML, выводящий над виджетом количество комментариев, везде корректно работает кроме Safari, включая мобильный?Закрыт6 лет назад
Добрый день. Ищу кодера на Yii, для выполнения периодическихзадач. Старый прогер пропал, а новые задачипериодически ставятся. Ищу человека, который постоянно на связи иоперативно может вносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменения сайта. В данный момент есть 4 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад