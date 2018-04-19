Настроить плагин и шаблон на wordpress

Всем доброго времени. Есть сайт недвижимости, в карточке объекта есть галерея объекта. Задача: не меняя внешнего вида галереи, сделать что бы большое изображение (в лайтбоксе) можно было перелистывать пальцем (touch). скрин: https://c2n.me/3TyE7HJ Важно!!! Для работы предоставлю сайт в архиве для ...