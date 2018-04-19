Wordpress - изменить слайдер галереи

Всем доброго времени.

Есть сайт недвижимости, в карточке объекта есть галерея объекта.

Задача: не меняя внешнего вида галереи, сделать что бы большое изображение (в лайтбоксе) можно было перелистывать пальцем (touch).

скрин: https://c2n.me/3TyE7HJ

Важно!!! Для работы предоставлю сайт в архиве для развертки у себя (локально или на хосте)

Оплата: Webmoney. Yandex. Qiwi (по желанию)

Подсказка: На данный момент весь скрипт галереи в одном файле, ниже прикреплю код...