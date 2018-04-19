Wordpress - изменить слайдер галереи

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени.

Есть сайт недвижимости, в карточке объекта есть галерея объекта.

Задача: не меняя внешнего вида галереи, сделать что бы большое изображение (в лайтбоксе) можно было перелистывать пальцем (touch).

скрин: https://c2n.me/3TyE7HJ

Важно!!! Для работы предоставлю сайт в архиве для развертки у себя (локально или на хосте)

Оплата: Webmoney. Yandex. Qiwi (по желанию)

Подсказка: На данный момент весь скрипт галереи в одном файле, ниже прикреплю код...

WordPress
6 лет назад
hanis
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Програмирование сайта

    $500

    Здравствуйте, Прикрепляю ТЗ на CMS + к этому нужна интеграировать amoCRM к сайту для получения заявок, которые приходят с сайта. Сделать это с помощью встроенного модуля amoCRM. Срок 17 дней

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервис печати загруженного пользователем фото на различных носителях

    Сервис печати загруженного пользователем фото на [list][*] плакатах[*] футболках[*] ковриках для мыши[/list] Модуль будет встроен на сайт созданный с помощью фреймворка kohana-3.3.2. Учесть это при разработке. Языки: [list][*]Java Script[*]php[/list] БД: [list][*]MySql[/list] Аналог функционала [b]Плакат[/b] [url=https://www.vistaprint.com/signs-posters/posters?txi=17648&amp;xnid=TopNav_Posters_Photo+Gifts_All+Products&amp;xnav=TopNav#design-options]https://www.vistaprint.com/signs-posters/posters?txi=17648&amp;xnid=TopNav_Posters_Photo+Gifts_All+Products&amp;xnav=TopNav#design-options[/url] [b]Коврик[/b] [url=https://www.vistaprint.com/photo-gifts/mousepads]https://www.vistaprint.com/photo-gifts/mousepads[/url] [b]Футболка[/b] [url=https://www.vistaprint.com/studio.aspx?template=f_048&amp;ag=True&amp;rd=1]https://www.vistaprint.com/studio.aspx?template=f_048&amp;ag=True&amp;rd=1[/url] Подразумевается разработка модуля только загрузки и обработки фото и формироания конечного ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отправка на почту переменной JS + PHP

    Здравствуйте, в html есть JS а в нем переменная var primer = num; Нужно эту переменную отправить в php  mail(«[email protected]», «Тема», «переменная primer»); Пробовал сам отправлять, но вместо переменной отправляется «primer» не как переменная, а ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть верстку на CMS Wordpress + WooCommerce

    Есть готовая верстка(desktop + мобильная версия). ТЗ во вложении. Главная(5 страниц = 1 основная + 4 внутренние), Интернет-магазин (12 страниц = 6 основных + 6 по шагам) В сумме – 17 страниц. Необходимо - натянуть верстку на CMS Wordpress ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спарсить каталог товаров (16000) и интегрировать данные в движок ИМ.

    Необходимо спарсить каталог сайта https://master-instrument.ru/ (все товары - около 16000) и полученные данные разместить на любом удобном Вам движке интернет-магазина. Т.е. нужно нам нужно получить точно такой же каталог товаров со всеми описаниями, характеристиками, фото и ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • InnerHTML в Safari

    См. https://www.film.ru/m/vk.html Почему innerHTML, выводящий над виджетом количество комментариев, везде корректно работает кроме Safari, включая мобильный?

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки на Yii

    Добрый день. Ищу кодера на Yii, для выполнения периодическихзадач. Старый прогер пропал, а новые задачипериодически ставятся. Ищу человека, который постоянно на связи иоперативно может вносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменения сайта. В данный момент есть 4 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад