Отправка на почту переменной JS + PHP

Здравствуйте, в html есть JS а в нем переменная var primer = num; Нужно эту переменную отправить в php mail(«[email protected]», «Тема», «переменная primer»); Пробовал сам отправлять, но вместо переменной отправляется «primer» не как переменная, а как текст или тег... Отправка должна быть без перезагрузки стр, без видимости отправки POST, без сокет, короче скрытно и сразу.