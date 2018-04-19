Отправка на почту переменной JS + PHP

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок148 просмотров
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Здравствуйте, в html есть JS а в нем переменная var primer = num; Нужно эту переменную отправить в php  mail(«[email protected]», «Тема», «переменная primer»); Пробовал сам отправлять, но вместо переменной отправляется «primer» не как переменная, а как текст или тег... Отправка должна быть без перезагрузки стр, без видимости отправки POST, без сокет, короче скрытно и сразу.

PHP
6 лет назад
Flautr1
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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