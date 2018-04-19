Настройка модуля на движке DLE

Здравствуйте, у меня сайт на DLE 10.3 еlрlit.ru

Необходимо сделать:

1. Не корректно работают кнопки в IE https://yadi.sk/i/GMOmyfva3UfenQ неободимо поправить работу

2. Был установлен модуль https://pafnuty.name/modules/159-uniform.html обратной формы, а установить саму кнопку не могу на сайт.

Неободимо чтобы при нажатии кнопки "оставить заявку" https://yadi.sk/i/Gd6wAs883UffBc появлялся этот модуль, а также разместить одну кнопку с этим модулем на этой странице http://elplit.ru/ceny.html

Форма обратной связи должна иметь поля:

-Ваше имя

-емейл

-телефон

-сообщение

Жду предложения. Спасибо!

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