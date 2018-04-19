OpenCart – каталог: вывести цены опта, настроить "В корзину"

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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1. В интернет-магазине на OpenCart в каталоге http://new-hitech.ru/index.php?route=product/category/catalog и на главной http://new-hitech.ru/ необходимо добавить оптовую цену к товарам (вывод оптовой цены в данный момент настроен только на странице самих товаров, например, тут http://new-hitech.ru/index.php?route=product/product&path=18&product_id=77 это видно, если зарегистрироваться (зайти) как оптовик). Цена оптовая должна отображаться аналогично как розничная – в прямоугольнике, только чуть ниже также слева. Для розницы и незарегистрированных пользователей оптовая цена не должна быть видна. 

2. Необходимо настроить добавление в корзину товаров именно с оптовой ценой, если ты зашел в аккаунт (зарегистрировался) как оптовик. А то сейчас в корзине оптовику отображаются розничные цены. 

3. На странице каталога для всех категорий пользователей (и розничным и оптовым) добавить к товарам кнопку "В корзину". Внешне кнопка аналогична кнопке "ПОДРОБНЕЕ" и должна быть расположена под ней. При добавлении товара в корзину со страницы каталога должно всплывать окошко с выбором цвета товара (для товаров, у которых есть выбор цвета). В окошке должна быть надпись: "Выберите цвет товара", ниже или правее цвета товара (вывод цвета товара можно взять с продуктовой страницы, там это есть, например, тут http://new-hitech.ru/index.php?route=product/product&path=18&product_id=77

Сделать работу нужно сегодня. Если вы готовы реализовать задачу – напишите вашу цену! 

Оплата поэтапно либо в конце 

OpenCart
6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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