OpenCart – каталог: вывести цены опта, настроить "В корзину"

1. В интернет-магазине на OpenCart в каталоге http://new-hitech.ru/index.php?route=product/category/catalog и на главной http://new-hitech.ru/ необходимо добавить оптовую цену к товарам (вывод оптовой цены в данный момент настроен только на странице самих товаров, например, тут http://new-hitech.ru/index.php?route=product/product&path=18&product_id=77 это видно, если зарегистрироваться (зайти) как оптовик). Цена оптовая должна отображаться аналогично как розничная – в прямоугольнике, только чуть ниже также слева. Для розницы и незарегистрированных пользователей оптовая цена не должна быть видна.

2. Необходимо настроить добавление в корзину товаров именно с оптовой ценой, если ты зашел в аккаунт (зарегистрировался) как оптовик. А то сейчас в корзине оптовику отображаются розничные цены.

3. На странице каталога для всех категорий пользователей (и розничным и оптовым) добавить к товарам кнопку "В корзину". Внешне кнопка аналогична кнопке "ПОДРОБНЕЕ" и должна быть расположена под ней. При добавлении товара в корзину со страницы каталога должно всплывать окошко с выбором цвета товара (для товаров, у которых есть выбор цвета). В окошке должна быть надпись: "Выберите цвет товара", ниже или правее цвета товара (вывод цвета товара можно взять с продуктовой страницы, там это есть, например, тут http://new-hitech.ru/index.php?route=product/product&path=18&product_id=77)

Сделать работу нужно сегодня. Если вы готовы реализовать задачу – напишите вашу цену!

Оплата поэтапно либо в конце