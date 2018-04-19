Доработка сайта

Доброго дня! Надо перевести таблицу Excel + файлы TXT в в Google таблицы + Документы Дана папка, в ней: 1. таблица excel со ссылками на 2000 файлов txt, лежащих в той же папке 2. 2000 файлов в формате ...
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https://yadi.sk/i/ARHjIE2b3UXsG9 - ТЗ
Необходимо сделать эти доработки
Оставляйте заявки, кто готов мне помочь
Задание срочное
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