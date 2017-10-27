SEO продвижение

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Требуется seo специалист для совместной работы (оплачиваемой)

плачу только за результат, к примеру добились 10 уников в сутки с поиска 1000р, 20 еще 1000р и т.д, оплата сразу по достижению цели.

В данный момент 2 форума, одному более 5 лет, раньше был в топе по многим ключевым запросам, сейчас в связи с утерей год назад базы данных и дизайна, форум сильно просел, всего около 30 уников в сутки, 300 странниц в индексе яндекса и 3000 в индексе гугла. Второй форум новый, в индекс попал только вчера 10 странниц в яндексе и 30 в гугл, добавлены 300 новых статей.

Наличие профиля на серче будет вашим конкурентным преимуществом, в планах покупка нескольких сайтов и их продвижение.