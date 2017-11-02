Сделать группировку (кластеризацию) семантического ядра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок170 просмотров

Здравствуйте.

Имеется семантическое ядро в 1304 запроса. Необходимо их сгруппировать.

8 лет назад
sistem
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик. Все условия выполнены.

Заявки фрилансеров

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Первичка seo

    Требуется составить метатеги для сайта http://lamorehome.ru/ И написать тз на тексты. Надеюсь на длительное сотрудничество.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Корректировка чпу, тайтлов и мета в каталоге сайта

    $17

    Необходимо выполнить корректировку чпу, тайтлов, заголовков Н1 и мета в каталоге сайта. Все делаем в екселе (файл присоединил, прежде чем писать вопросы пожалуйста ознакомьтесь с файлом). Все что корректируем необходимо будет в таблице ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Семантическое ядро

    Доброго времени суток! Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики. Рассмотрю Ваши предложения, сроки исполнения. Заранее благодарен всем откликнувшимся!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуются естественные ссылки на сайт

    На сайт по продаже фильтров для воды нужна ссылочная масса. Ссылка должна быть максимально естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного текста). То есть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то теме, типа вот ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поднять в топ-3 сайт интернет-магазина по 3 товарам

    Сайт regmeh.ru по каким-то запросам (например, купить меховую опушку) уже находится в топ-10, но всё больше опускается вниз. Бюджет минимальный. Нужно поднять в топ-3 по товару соболь, шкурки соболя; меховая опушка; шкурки чёрного песца

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен анализ двух сайтов.

    Есть два сайта которые готовы продвигать. Оба сайта в регионе СПб. Оба одной тематики - наружная реклама, полиграфия. Один работает - заказы идут ( нужно расширение присутствия по ключам) Второй запускался ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SEO для Google

    Здравствуйте! Нужно заняться продвижением сайта https://goo.gl/JBYzMs в Google. Частичная оптимизация уже сделана, но результаты пока не устраивают. Прошу сразу называть ежемесячную стоимость работы и рекомендуемый бюджет.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад