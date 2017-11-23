Семантическое ядро

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Завершен16 заявок288 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики.

Рассмотрю Ваши предложения, сроки исполнения.

Заранее благодарен всем откликнувшимся!

8 лет назад
myled
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
8 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена качественно и в указанные сроки. Как заказчик я полностью удовлетворен работой! Отдельная благодарность за бонус. Рекомендую!!!
Всем рекомендую Александра как заказчика. Приятный в общении человек. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Буду рад поработать снова.

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Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
8 лет назад
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