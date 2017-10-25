Разработка Семантическое ядро сайта для SEO

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок246 просмотров

Разработка Семантическое ядро сайта для SEO.Качественное. Сайт - стрип Бар. Сейчас у сайта 20 основных страниц. Сделать это планирую для максимально эффективного продвижения сайта в органической выдаче поиска.

С разбивкой по НЧ, СЧ, ВЧ запросам и рекомендациями для создания новых страниц.

8 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад

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