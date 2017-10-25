СЕО аудит сайта + консультация

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок156 просмотров

Нужен СЕО аудит сайта + консультация (по времени - 1 час)

Так же нужно откорректировать файлы htaccess, robots исходя из проведённого аудита, настроить редирект с http на https.

8 лет назад
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35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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