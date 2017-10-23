Проверить выдачу сайта, устранить проблемы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок220 просмотров

Есть небольшой сайт. Заказчик не может найти его в выдаче Яндекса и Гугла уже несколько дней. Нужно понять проблему и решить ее

8 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров