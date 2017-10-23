Убрать ошибки сайта по готовому аудиту

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Провели аудит, нужно пофиксить все баги сайта. Word документ с аудитом прикриплен, ознакомитесь с ним перед тем, как подавать заявку.

После этого в личные сообщения отпишите:

1. Цена

2. Строки выполнения

3. Возможные пожелания\исправления\дополнения по аудиту

Заранее благодарен за Ваш ответ

8 лет назад
Attacking
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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