Убрать ошибки сайта по готовому аудиту

Провели аудит, нужно пофиксить все баги сайта. Word документ с аудитом прикриплен, ознакомитесь с ним перед тем, как подавать заявку.

После этого в личные сообщения отпишите:

1. Цена

2. Строки выполнения

3. Возможные пожелания\исправления\дополнения по аудиту

Заранее благодарен за Ваш ответ