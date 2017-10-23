Продвижение сайта mg-matras.com
Убрать ошибки сайта по готовому аудиту
Провели аудит, нужно пофиксить все баги сайта. Word документ с аудитом прикриплен, ознакомитесь с ним перед тем, как подавать заявку.
После этого в личные сообщения отпишите:
1. Цена
2. Строки выполнения
3. Возможные пожелания\исправления\дополнения по аудиту
Заранее благодарен за Ваш ответ
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