SEO продвижение сайта автострахования

Здравствуйте.

Задачу ставлю своеобразно...

Есть проект... сайт http://osago-calc.ru

Сайт приобрели не так давно....

Видимо до этого велась уже работа по СЕО продвижению (исхожу из того что хорошая посещаемость и более и менее позиции)

Задача такая: нужно СЕО продвижение для улучшения уже имеющихся позиций... а так же может быть какие то новые ключевые запросы....Привязки к определенному региону нету... Работаем по всей России.