SEO поддержка Интернет магазина - увеличение качественных беклинков - цитирования - поднятие поиск фраз в google - СЯ уже проектировалась и внедрялась - организация блог постов - важен опыт ...
Google analytics. Персональное обучение.
Интересуют занятия по углубленному использованию Google analytics.
Основное направление работы - трафик из соц. сетей.
В гугл аналитикс пользуемся стандартными поведенчискими показателями (глубина просмотра, показатель отказов, сред. длительность сеанса и т.д.) На некоторых кампаниях используем конкретные цели (отслежка конкретных действий пользователя на сайте: позвонил, написал в чат, скачал док. и т.д.). Но хотелось бы максимально расширить наш инструментарий, чтобы бы мы могли лучше понимать, какая аудитория приходит на сайты, какие еще возможности можем задействовать в ГА.
Интересующие темы/разделы/вопросы:
1) Механика настройка целей;2) Оптимизация рекламных кампаний. Как мы можем повысить конверсию (лидогенерация и т.д.), с помощью ГА;3) Какие метрики мы можем использовать в ГА, для полного понимания как ведут себя пользователя;4) стоимость конверсии, как настраивается;5) электронная торговля, ее метрики, как мы можем их использовать данный инструмент для увеличения конверсии;6) многоканальные конверсии;7) отслеживание пути/поведения пользователя на сайте;8) аналог теплоты в яндекс метрике;9) Раздел поведения, события.
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