Google analytics. Персональное обучение.

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Интересуют занятия по углубленному использованию Google analytics. 

Основное направление работы - трафик из соц. сетей.

В гугл аналитикс пользуемся стандартными поведенчискими показателями (глубина просмотра, показатель отказов, сред. длительность сеанса и т.д.) На некоторых кампаниях используем конкретные цели (отслежка конкретных действий пользователя на сайте: позвонил, написал в чат, скачал док. и т.д.). Но хотелось бы максимально расширить наш инструментарий, чтобы бы мы могли лучше понимать, какая аудитория приходит на сайты, какие еще возможности можем задействовать в ГА.

Интересующие темы/разделы/вопросы:

1) Механика настройка целей;2) Оптимизация рекламных кампаний. Как мы можем повысить конверсию (лидогенерация и т.д.),  с помощью ГА;3) Какие метрики мы можем использовать в ГА, для полного понимания как ведут себя пользователя;4) стоимость конверсии, как настраивается;5) электронная торговля, ее метрики, как мы можем их использовать данный инструмент для увеличения конверсии;6) многоканальные конверсии;7) отслеживание пути/поведения пользователя на сайте;8) аналог теплоты в яндекс метрике;9) Раздел поведения, события.

Лидогенерация
8 лет назад
guest_15084217926135
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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