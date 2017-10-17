Лидогенерация и повышение продаж

Здравствуйте!

Мы занимаемся оптовой продажей определённых автозапчастей. На данный момент наши основные клиенты - автосервисы, автосалоны (у которых есть сервис), магазины автозапчастей.

Мы хотели бы увеличить кол-во продаж и средний чек, но не знаем, какие методы ещё можно бы применить для этого.

Сейчас настроена реклама в Яндексе, Гугле. Есть 1с, crm. Есть основной сайт на opencart с каталогом и лендинг-визитка.

Что хотелось бы:

Провести анализ конкурентов (у нас уже есть некоторая информация для этого пункта) и анализ посещаемости их сайтов;

Провести seo аудит и аудит рекламных кампаний;

Провести оценку эффективности работы сайта (поисковый аудит, юзабилити, А/В тестирование);

Предложить и сделать правки;

Настроить e-mail-маркетинг;

Также мы хотели бы выходить на новый тип клиентов - производства, которые используют наши запчасти в большом количестве (покупают много, но не часто). То есть и рекомендации в этом плане будут полезны