Google Analytics - настроить Ecommerce (сайта и приложения)

Нужно настроить в Google Analytics создать Custom report, который бы содержал данные из двух разных вью (вью сайта и вью мобильного приложения). У гугла написано что вроде-как можно - https://support.google.com/analytics/answer/2649553?hl=en.

В этой справке есть такая фраза:

>all data (both web and app hits) appear in all reporting views associated with that property

У меня в одном Property размещено 2 вью, вью сайта и вью мобильного приложения. И в одном и в другом вью идут настроен Екомерс и идут транзакции.

И нужно свести все эти транзакции в один отчет, чтобы их потом можно было импортировать в Adwords.