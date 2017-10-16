PS. На стандартные автоответы не отвечаю. Нужен SEO-специалист. По задачам: Оценить текущее общее состояние seo-оптимизации сайта, наличие существующих проблем. Составить план работ по оптимизации для дальнейшего продвижения + какие ...
Нужен грамотный СЕО специалист
Для продвижения проекта по Автотюнингу нужен специалист СЕО продвижения.
Задачи:
Анализ сайта
Составление семантического ядра
Подготовка тех заданий копирайтерам
Поиск исполнителей
Проверка выполнения заданий
Разработка структурной модели сайта
Разработка концепции дизайна и текстового наполнения страниц сайта
Контроль за наполнением сайта
SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности, анализ трафика
Аналитика Яндекс. Метрика и Google Analytics
Корректировка внутреннего кода страниц проекта в рамках технической поисковой оптимизации
Мониторинг позиций сайта в поисковых системах
Требования:
Курсы и лекции профильные
Практический опыт
Наличие кейсов
Базовые знания html, сss и применение их для проектов в рамках эффективной SEO-оптимизации
Знание основных алгоритмов поисковых систем и факторов ранжирования
Опыт работы с текстами, семантикой, внутренней оптимизацией
Знание логики SEO-копирайтинга и правильного оформления тэгов ( title, description, h1-h6)
Условия:
Задача однократная, только на данный проект. Работа удаленно
Необходимо уделять проекту не менее 6 часов в рабочие дни, до выхода сайта в ТОП.
Оплата за услуги договорная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
На первой вкладке каждого файла – бриф. На второй – вопросник. Серые поля на обеих вкладках – к заполнению. В брифе подробно изложены список необходимой работы. Рассматриваем конкретно подобрать команду под этот проект, маловероятна ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Интересует опытный маркетолог-SEO, который участвовал уже не в одном Android/IOS проекте. Нашему проекту нужно review идеи и функционала(есть ТЗ), а также предложения по способам монетизации и оценка окупаемости проекта.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро на 20 тем, составить комплекты метатегов, подготовить ТЗ копирайтерам со структурой статейПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интернет-магазин по рюкзакам и сумкам. Сайт в облаке. Доступа по фтп нет. Есть трафик, 3 месяца. Небольшой рост. Требуется привлечение целевого (!) трафика и\или лидов. Критерии - не ухудшение ситуации с поведенческими ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Богдан здравствуйте! Возьмётесь за раскрутку группы ВК (для начала)? Скажите можно ли из этой группы что-то сделать? нужны тёплые и горячие клиенты. Не боты. Жду ответа. Спасибо.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по оказанию услуг лидогенерации для привлечение целевых пользователей на сайт (целевые страницы) и конвертацию в заявки.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Старый трастовый сайт строительной тематики (лкм) переписывается на новый современный движок. Нужно сопровождение по юзабилити и seo на этапе разработки и переходаПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо собрать, вычистить и кластеризовать семантику ЯД и ГА по направлениям: - монтаж систем видеонаблюдения - ИТ-обслуживание (ИТ-аутсорсинг, настройка сетей, серверов, бесшовного wi-fi, ip-телефонии и т.д.) - монтаж сетей ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Проанализировать мой сайт и навести с ним порядок. https://sevprofi.ru/ Сайт автосервиса, т.е. автомобильная тематика. Сайт создан на платформе нетхауса, сам этому уже не рад. Если будут конструктивные и не шокирующие финансово, предложения по переносу ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад