Нужен грамотный СЕО специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок218 просмотров

Для продвижения проекта по Автотюнингу нужен специалист СЕО продвижения. 

Задачи: 

Анализ сайта 

Составление семантического ядра 

Подготовка тех заданий копирайтерам 

Поиск исполнителей  

Проверка выполнения заданий 

Разработка структурной модели сайта 

Разработка концепции дизайна и текстового наполнения страниц сайта 

Контроль за наполнением сайта 

SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности, анализ трафика 

Аналитика Яндекс. Метрика и Google Analytics 

Корректировка внутреннего кода страниц проекта в рамках технической поисковой оптимизации 

Мониторинг позиций сайта в поисковых системах 

Требования: 

Курсы и лекции профильные 

Практический опыт 

Наличие кейсов 

Базовые знания html, сss и применение их для проектов в рамках эффективной SEO-оптимизации 

Знание основных алгоритмов поисковых систем и факторов ранжирования 

Опыт работы с текстами, семантикой, внутренней оптимизацией 

Знание логики SEO-копирайтинга и правильного оформления тэгов ( title, description, h1-h6) 

Условия: 

Задача однократная, только на данный проект. Работа удаленно 

Необходимо уделять проекту не менее 6 часов в рабочие дни, до выхода сайта в ТОП.  

Оплата за услуги договорная.

HTML
8 лет назад
edgar_udris
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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