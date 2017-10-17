Создание структуры раздела сайта, анкор-лист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок169 просмотров

Добрый день.

Раздел сайта - ip видеонаблюдение. Нужно создать его структуру (количество и тема продвигаемых страниц) и анкор-лист в придачу для наполнения текстом и запуска в продвижение.

8 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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