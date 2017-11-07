Мы интернет-магазин спортивного оборудования. Нужен CEO Специалист. Пишите свои условия цены или пишите свои контакты. Сайт evosport.me
Настройка sitemap.xml и robots.txt для магазина на WooCommerce
Есть молодой сайт. Нужно настроить sitemap.xml и robots.txt, чтобы поисковики его правильно индексировали. Нужен эксперт в вопросе продвижения магазинов. Оплата WebMoney.
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