Настройка sitemap.xml и robots.txt для магазина на WooCommerce

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки175 просмотров

Есть молодой сайт. Нужно настроить sitemap.xml и robots.txt, чтобы поисковики его правильно индексировали. Нужен эксперт в вопросе продвижения магазинов. Оплата WebMoney.

WooCommerce
8 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Василий эксперт. Приятно сотрудничать. Всем советую!
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад