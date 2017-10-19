SEO поддержка Интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок178 просмотров

SEO поддержка Интернет магазина

- увеличение качественных беклинков

- цитирования

- поднятие поиск фраз в google

- СЯ уже проектировалась и внедрялась

- организация блог постов 

- важен опыт работы с Украинскими каталогами 

срок 1 мес

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8 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров