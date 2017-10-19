Медленно ищем компанию которая займется продвижением интернет-магазина. Регион: Москва и МО. Бюджет: начальный с перспективой Рассмотрим кандидатуру с большим количеством положительных отзывов. Индивидуально обсудим детали.
SEO поддержка Интернет магазина
SEO поддержка Интернет магазина
- увеличение качественных беклинков
- цитирования
- поднятие поиск фраз в google
- СЯ уже проектировалась и внедрялась
- организация блог постов
- важен опыт работы с Украинскими каталогами
срок 1 мес
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